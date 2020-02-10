"Призывы Епифания нас не касаются": Филарет о своем исключении из Синода ПЦУ

10 февраля, 2020, 19:53

Филарет заявил, что постановления Синода Церкви его совершенно не касаются

Об этом он сказал в интервью Hromadske.

Филарет отметил, что все постановления Синода ПЦУ и все призывы митрополита Епифания его не касаются.

"Дело в том, что 20 июня 2019 года я и Украинская православная церковь Киевского патриархата вышли из состава ПЦУ. То есть мы остались Киевским патриархатом, которым были до Объединительного собора 15 декабря 2018 года. И поэтому все постановления синода, все призывы митрополита Епифания нас не касаются. Так же, как их постановления не могут влиять ни на польскую церковь, ни на русскую, ни на Московский патриархат Украины, ни на другие церкви. Я на поместном соборе 1995 года был избран патриархом пожизненно", - заявил Филарет.

На вопрос, согласен ли он с тем, что Православная церковь Украины называет его почетным патриархом, Филарет отметил следующее.

"Нет в истории православия почетных патриархов. И поэтому пусть я буду почетным патриархом для них, пусть они как хотят меня называют. Но я патриарх действительный, избранный пожизненно, имея свою церковь, независимую от ПЦУ", - заявил он.