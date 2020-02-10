Приватизация Нафтогаза сейчас невозможна, как и выход компании на IPO, - Герус

10 февраля, 2020, 14:58

Приватизация НАК "Нафтогаз Украины" и выход компании на IPO при текущем положении вещей невозможны

Об этом написал Голава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Он, в частности, напомнил, что после отделения от НАК деятельности по транспортировке природного газа, за ним остается деятельность по хранению газа в подземных хранилищах (ПХГ).

"Недавно принятый нами закон говорит, что подземные газовые хранилища могут быть только в собственности компании, 100% корпоративных прав которой принадлежит государству", - написал Герус.

"Поэтому в нынешнем виде Нафтогаз не может быть ни приватизирован, ни даже выведен на IPO. Чтобы это стало возможно по закону, Нафтогаз должен передать другой государственной компании свои подземные газохранилища, что маловероятно", - добавил Герус.

Напомним, председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев предложил приватизировать НАК "Нафтогаз Украины", чтобы закончить дискуссии о выплате премий и зарплат.



