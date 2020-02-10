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Espreso.tvОбществоПриватизация Нафтогаза сейчас невозможна, как и выход компании на IPO, - Герус

Приватизация Нафтогаза сейчас невозможна, как и выход компании на IPO, - Герус


фото: vgolos.ua
Приватизация НАК "Нафтогаз Украины" и выход компании на IPO при текущем положении вещей невозможны

Об этом написал Голава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Он, в частности, напомнил, что после отделения от НАК деятельности по транспортировке природного газа, за ним остается деятельность по хранению газа в подземных хранилищах (ПХГ).

"Недавно принятый нами закон говорит, что подземные газовые хранилища могут быть только в собственности компании, 100% корпоративных прав которой принадлежит государству", - написал Герус.

"Поэтому в нынешнем виде Нафтогаз не может быть ни приватизирован, ни даже выведен на IPO. Чтобы это стало возможно по закону, Нафтогаз должен передать другой государственной компании свои подземные газохранилища, что маловероятно", - добавил Герус.


 

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