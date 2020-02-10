Президентские выборы в Польше: рейтинг соперницы Дуды существенно вырос

10 февраля, 2020, 20:00

Перед президентскими выборами в Польше самый высокий рейтинг сохраняет действующий глава государства Дуда, при этом его соперница Малгожата Кидава-Блонская значительно нарастила поддержку

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRIS для Rzeczpospolita.

Дуда лидирует в рейтинге, имея поддержку 43,7% опрошенных. Это немного меньше, чем месяц назад, когда у него было 44%. В то же время увеличилась дистанция между поддержкой нынешнего главы государства и партией власти. В предыдущем опросе Дуда имел менее чем на 7 пунктов большую поддержку, чем лагерь Объединенных правых. Теперь разрыв составляет почти 8 пунктов. Снижение поддержки "Права и справедливости" становится все более выраженным - 35,9% в феврале по сравнению с 37,3% в январе.

Кандидат оппозиционной Гражданской коалиции Малгожата Кидава-Блонская набирает очки. В феврале ее поддержка выросла почти на 6 пунктов и сейчас составляет более 29%.

Третье место занимает журналист и ведущий Шимон Головня с 8,1%

Далее идут левый кандидат Роберт Бедронь (6,9%), председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш (4%) и Кшиштоф Босак из ультраправой "Конфедерации" (3,8%).

4,3% опрошенных признались, что не знают, за кого отдадут свой голос.

Выборы в Польше пройдут 10 мая.