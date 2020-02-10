Правительство направило 326 млн грн на погашение долгов перед шахтерами, - Гончарук
10 февраля, 2020, 20:47
Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о погашении долгов перед шахтерам
Об этом он сообщил в Telegram.
Правительство перечислило 163 млн грн для погашения задолженности по зарплатам шахтерам за декабрь 2019 года.
Речь идет о работниках предприятий:
- ГП "Шахта им. М.С.Сургая";
- ГП "Ш/у" Южнодонбасское №1 ";
- ГП "Мирноградуроль";
- ГП "Селидовуголь";
- ГП "Торецкуголь";
- ГП "Первомайскуголь";
- ОАО "Лисичанскуголь";
- ГП "Львовуголь";
- ГП "Волыньуголь".
До этого 5 февраля Кабмин направил еще 163 млн грн на погашение задолженности работникам этих шахт.
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