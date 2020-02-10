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Espreso.tvОбществоПравительство направило 326 млн грн на погашение долгов перед шахтерами, - Гончарук

Правительство направило 326 млн грн на погашение долгов перед шахтерами, - Гончарук


фото: /t.me/PMHoncharuk
Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о погашении долгов перед шахтерам

Об этом он сообщил в Telegram.

Правительство перечислило 163 млн грн для погашения задолженности по зарплатам шахтерам за декабрь 2019 года.

Речь идет о работниках предприятий:

  • ГП "Шахта им. М.С.Сургая";
  • ГП "Ш/у" Южнодонбасское №1 ";
  • ГП "Мирноградуроль";
  • ГП "Селидовуголь";
  • ГП "Торецкуголь";
  • ГП "Первомайскуголь";
  • ОАО "Лисичанскуголь";
  • ГП "Львовуголь";
  • ГП "Волыньуголь".

До этого 5 февраля Кабмин направил еще 163 млн грн на погашение задолженности работникам этих шахт.

 

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