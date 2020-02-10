Правительство направило 326 млн грн на погашение долгов перед шахтерами, - Гончарук

10 февраля, 2020, 20:47

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о погашении долгов перед шахтерам

Об этом он сообщил в Telegram.

Правительство перечислило 163 млн грн для погашения задолженности по зарплатам шахтерам за декабрь 2019 года.

Речь идет о работниках предприятий:

ГП "Шахта им. М.С.Сургая";

ГП "Ш/у" Южнодонбасское №1 ";

ГП "Мирноградуроль";

ГП "Селидовуголь";

ГП "Торецкуголь";

ГП "Первомайскуголь";

ОАО "Лисичанскуголь";

ГП "Львовуголь";

ГП "Волыньуголь".

До этого 5 февраля Кабмин направил еще 163 млн грн на погашение задолженности работникам этих шахт.