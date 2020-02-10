Пока рынки лихорадит от коронавируса: цена биткоина превысила $10 тысяч

10 февраля, 2020, 15:33

Цена криптовалюты Bitcoin в воскресенье пересекла отметку в $10 000 впервые с октября 2019-го

Об этом пишет Bloomberg.

Криптовалюта выросла на 4,3% за неделю - до $10163. В целом биткоины подорожал почти на 40% в этом году.

Агентство отмечает, что рост биткоина продолжается на фоне уменьшения опасений инвесторов по поводу распространения нового коронавируса, который вспыхнул в Китае.

По мнению некоторых экспертов, биткоин может продолжить рост во втором квартале в диапазоне $10-11 тыс.

"Подобно золоту, общие положительные предпосылки должны повысить цену биткоина, - отметил аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.