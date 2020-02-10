Пока рынки лихорадит от коронавируса: цена биткоина превысила $10 тысяч
10 февраля, 2020, 15:33
Криптовалюта выросла на 4,3% за неделю - до $10163. В целом биткоины подорожал почти на 40% в этом году.
Цена криптовалюты Bitcoin в воскресенье пересекла отметку в $10 000 впервые с октября 2019-го
Об этом пишет Bloomberg.
Криптовалюта выросла на 4,3% за неделю - до $10163. В целом биткоины подорожал почти на 40% в этом году.
Агентство отмечает, что рост биткоина продолжается на фоне уменьшения опасений инвесторов по поводу распространения нового коронавируса, который вспыхнул в Китае.
По мнению некоторых экспертов, биткоин может продолжить рост во втором квартале в диапазоне $10-11 тыс.
"Подобно золоту, общие положительные предпосылки должны повысить цену биткоина, - отметил аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-