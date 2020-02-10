Подарок за $8,8 млн: Президент МОК получил от российского олигарха рукопись олимпийского манифеста Пьера де Кубертена

10 февраля, 2020, 17:25

Российский олигарх Алишер Усманов подарил Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста организатора Олимпийских игр Пьера де Кубертена

Об этом сообщает Международный олимпийский комитет.

Из рук Алишера Усманова уникальный документ принял лично президент МОК Томас Бах.

"Это пожертвование выходит далеко за рамки передачи рукописи в Олимпийский музей. Это уникальный момент, который напоминает нам о миссии Олимпийских игр - объединить страны мирными соревнованиями", - сказал Бах.

В декабре 2019 года манускрипт был продан на аукционе Sotheby's за $8,8 млн. Имя покупателя оставалось в тайне.

14-страничная рукопись содержит речь, в которой де Кубертен впервые представил идею возродить Олимпийские игры. С этим манифестом Кубертен выступил 25 ноября 1892 года в Сорбонне. Через два года было официально принято решение о возобновлении Олимпийских игр.

Отмечается, что документ содержит исправления, сделанные рукой де Кубертена. Оригинал рукописи будет представлен в музее и доступен для посетителей.

Алишер Усманов является президентом Международной федерации фехтования и совладельцем английского футбольного клуба "Арсенал". Его состояние оценивается Forbes в $12,6 млрд.

Pierre de Coubertin's historic founding text finds its home at The @OlympicMuseum in Lausanne The donor is revealed as Alisher Usmanov, President of the International Fencing Federation @FIE_fencing . pic.twitter.com/lpyxPqGSbU - IOC MEDIA (@iocmedia) February 10, 2020