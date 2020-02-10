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Espreso.tvОбществоПесня Джамалы "1944" получила награду от YUNA в категории "20 знаковых песен за 20 лет"

Песня Джамалы "1944" получила награду от YUNA в категории "20 знаковых песен за 20 лет"

В понедельник, 10 февраля, украинская певица из Крыма Джамала сообщила, что получила награду от YUNA "20 знаковых песен за 20 лет" за песню "1944"

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мне кажется, что выбрать только 20 песен за 20 лет - это невероятно сложно. За этот период было создано очень много важных песен, которые любят люди. То, что именно "1944" попала в этот список, для меня очень важно. Конечно, хотела бы, чтобы туда попали и "Запуталась", и "Путь домой", и "Почему цветы имеют глаза", и ... возможно, все, - написала певица.

При этом она подчеркнула, что песня всегда была и будет особенной для нее, а также поблагодарила всех, кто понимал ее и поддерживал.

"Благодарна и тем, кто не понимал. Вы заставили меня петь еще лучше и громче! Спасибо YUNA за эту честь и доверие. Постараюсь писать песни, которые остались бы в истории украинской музыки", - резюмировала Джамала.

 

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