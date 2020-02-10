 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПервый уровень опасности: ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в Карпатах и Киеве

Первый уровень опасности: ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в Карпатах и Киеве


фото: dsns.gov.ua
10 февраля в Государственной службе чрезвычайных ситуаций предупредили о втором уровне опасности в высокогорьях Карпат и первом в Киеве и области из-за сильного ветра

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

По прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля днем в Украине порывы ветра 15-20 м / с, в Карпатах значений мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25-30 м / с, на высокогорье Карпат 35-40 м / с (II уровень опасности, оранжевый).

По Киевской области 10 февраля порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности желтый).

По Киеве 10 февраля порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности желтый).

  • Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о шквальном ветре на 10 февраля
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

10 февраля, 2020 понедельник

9 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать