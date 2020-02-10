Первый уровень опасности: ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в Карпатах и Киеве
10 февраля, 2020, 09:44
10 февраля в Государственной службе чрезвычайных ситуаций предупредили о втором уровне опасности в высокогорьях Карпат и первом в Киеве и области из-за сильного ветра
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
По прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля днем в Украине порывы ветра 15-20 м / с, в Карпатах значений мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25-30 м / с, на высокогорье Карпат 35-40 м / с (II уровень опасности, оранжевый).
По Киевской области 10 февраля порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности желтый).
По Киеве 10 февраля порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности желтый).
- Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о шквальном ветре на 10 февраля
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