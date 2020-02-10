Первый уровень опасности: ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды в Карпатах и Киеве

10 февраля, 2020, 09:44

10 февраля в Государственной службе чрезвычайных ситуаций предупредили о втором уровне опасности в высокогорьях Карпат и первом в Киеве и области из-за сильного ветра

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

По прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля днем в Украине порывы ветра 15-20 м / с, в Карпатах значений мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25-30 м / с, на высокогорье Карпат 35-40 м / с (II уровень опасности, оранжевый).

По Киевской области 10 февраля порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности желтый).

По Киеве 10 февраля порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности желтый).