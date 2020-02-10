Остановит непрерывный рост ВВП: коронавирус с КНР сократит мировую экономику на $ 280 млрд

10 февраля, 2020, 13:38

Массовое распространение китайского коронавируса обойдется глобальной экономике более $ 280 млрд в первом квартале 2020 года, что положит конец непрерывного росту мирового ВВП, который длился 43 квартала подряд

Такой прогноз дают эксперты Capital Economics, передает Интерфакс-Украина.

"Согласно нашим прогнозам, впервые с 2009 года мировой ВВП не увеличится по сравнению с предыдущим кварталом", - отмечает экономист Capital Economics Саймон Макадам.

Макади ожидает, что эпидемия коронавируса будет остановлена, и в этом году мировая экономика наверстает упущенное производство, благодаря чему, "объем глобального ВВП к середине 2021 году достигнет уровня, на котором он находился бы в случае отсутствия эпидемии".

Макади считает, что страны Азии, развивающиеся серьезно пострадают, как в результате прекращения потока туристов из Китая, так и в результате повреждения глобальных цепочек поставок за прекращения работы предприятий в КНР.

В случае развитых экономик наиболее серьезные проблемы ждут Австралию, ВВП которой может снизиться, поскольку страна в значительной степени зависит от притока китайских туристов и экспорта в КНР.