Остановит непрерывный рост ВВП: коронавирус с КНР сократит мировую экономику на $ 280 млрд
Такой прогноз дают эксперты Capital Economics, передает Интерфакс-Украина.
"Согласно нашим прогнозам, впервые с 2009 года мировой ВВП не увеличится по сравнению с предыдущим кварталом", - отмечает экономист Capital Economics Саймон Макадам.
Макади ожидает, что эпидемия коронавируса будет остановлена, и в этом году мировая экономика наверстает упущенное производство, благодаря чему, "объем глобального ВВП к середине 2021 году достигнет уровня, на котором он находился бы в случае отсутствия эпидемии".
Макади считает, что страны Азии, развивающиеся серьезно пострадают, как в результате прекращения потока туристов из Китая, так и в результате повреждения глобальных цепочек поставок за прекращения работы предприятий в КНР.
В случае развитых экономик наиболее серьезные проблемы ждут Австралию, ВВП которой может снизиться, поскольку страна в значительной степени зависит от притока китайских туристов и экспорта в КНР.
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