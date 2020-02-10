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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе били из пушек тяжелого калибра

Оккупанты на Донбассе били из пушек тяжелого калибра


фото: Російські ЗМІ
9 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела. Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вчера, 9 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

 

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