Оккупанты на Донбассе били из пушек тяжелого калибра
10 февраля, 2020, 07:37
9 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела. Шесть вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Вчера, 9 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
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