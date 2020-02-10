Обманчивая реклама и нечестные кредиты: в Нацбанке рассказали, на что украинцы жалуются чаще всего

10 февраля, 2020, 11:33

В 2019 году большинство жалоб украинцев на банки и финансовые компании касались обманчивой рекламы кредитов и депозитов

Об этом со сообщила Пресс-служба Нацбанка.

Там отмечают, что такие явления нарушают права потребителей финансовых услуг.

"Среди жалоб: обманчива реклама депозитов, разная процентная ставка в договоре и при фактического расчета, увеличение кредитного лимита для погашения предыдущего долга, самовольное списания средств с зарплаты или других начислений в счет погашения долга, продолжение депозита без согласования с потребителем и другие нарушения" , - отметили в Нацбанке.

Всего в 2019 году украинцы подали почти 17 000 жалоб на банки в другие финансовые учреждения - это на 3,7 тысячи жалоб больше, чем в 2018 году.

В Нацбанке напоминают, что согласно новому закону о защите прав потребителей финансовых услуг жалоба граждан рассматривает специальное подразделение НБУ - Управление защиты прав потребителей финуслуг.