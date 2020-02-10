Обманчивая реклама и нечестные кредиты: в Нацбанке рассказали, на что украинцы жалуются чаще всего
Об этом со сообщила Пресс-служба Нацбанка.
Там отмечают, что такие явления нарушают права потребителей финансовых услуг.
"Среди жалоб: обманчива реклама депозитов, разная процентная ставка в договоре и при фактического расчета, увеличение кредитного лимита для погашения предыдущего долга, самовольное списания средств с зарплаты или других начислений в счет погашения долга, продолжение депозита без согласования с потребителем и другие нарушения" , - отметили в Нацбанке.
Всего в 2019 году украинцы подали почти 17 000 жалоб на банки в другие финансовые учреждения - это на 3,7 тысячи жалоб больше, чем в 2018 году.
В Нацбанке напоминают, что согласно новому закону о защите прав потребителей финансовых услуг жалоба граждан рассматривает специальное подразделение НБУ - Управление защиты прав потребителей финуслуг.
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