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Espreso.tvСпортОбладатель Кубка УЕФА сыграл за любительскую команду под Киевом

Обладатель Кубка УЕФА сыграл за любительскую команду под Киевом


фото: dinaz.com.ua
Бывший защитник "Шахтера" Александр Кучер сыграл в товарищеском матче за любительскую "Чайку" из Вышгорода

Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба "Диназ".

Бывший центрбэк "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер провел матч за любительский клуб "Чайка", представляющий город Вышгород (прим. - пригород Киева).

"Чайка" сыграла "вышгородское дерби" против "Диназа" и уступила со счетом 0:2. 37-летний Кучер провел на поле первый тайм, после чего был заменен.

Кучер выступал за "Шахтер" с 2006 по 2017 года. За сборную Украины сыграл 57 матчей и забил 2 гола. В составе "горняков" выиграл Кубок УЕФА-2009. Последним клубом исполнителя были львовские "Карпаты".

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