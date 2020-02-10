Нафтогаз готовит новые жалобы против РФ и Газпрома в Стокгольмский арбитраж и Антимонопольный комитет ЕС

10 февраля, 2020, 12:02

Нафтогаз готовится подать новые жалобы против российского Газпрома в Антимонопольный комитет Европейского Союза. Также компания готовится к новым судам в Стокгольмском арбитраже

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

По его словам, основанием для обращения в антимонопольный орган ЕС является то, что Газпром и в дальнейшем блокирует возможность для европейских компаний покупать российский газ на украинско-российской границе.

"На этой неделе мы завершаем подготовку к очередному представление документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму. Этот арбитражный процесс продолжается уже несколько лет ", - отметил Витренко.

Кроме этого, Газпром блокирует экспорт газа из России компаний, которые не связаны с Газпромом, а также поставки газа из стран Средней Азии через территорию России.

"Сейчас мы изучаем возможности Нафтогаза для решения указанных проблем, среди которых можно выделить следующее: жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) относительно злоупотребления Газпромом своим доминирующим положением", - сообщил Витренко.

Он отметил, что Нафтогаз также готовится к новым судебным спорам с Газпромом в Стокгольмском арбитраже по долгам компании "РосУкрЭнерго", которая в свое время была посредником в отношениях между Газпромом и Нафтогазом.

"Конечно, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов. Поэтому мы планируем сначала эти вопросы попробовать обсудить с Газпромом ", - преодолевал Витренко.