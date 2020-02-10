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Espreso.tvОбществоНафтогаз готовит новые жалобы против РФ и Газпрома в Стокгольмский арбитраж и Антимонопольный комитет ЕС

Нафтогаз готовит новые жалобы против РФ и Газпрома в Стокгольмский арбитраж и Антимонопольный комитет ЕС


фото: glavcom
Нафтогаз готовится подать новые жалобы против российского Газпрома в Антимонопольный комитет Европейского Союза. Также компания готовится к новым судам в Стокгольмском арбитраже

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

По его словам, основанием для обращения в антимонопольный орган ЕС является то, что Газпром и в дальнейшем блокирует возможность для европейских компаний покупать российский газ на украинско-российской границе.

"На этой неделе мы завершаем подготовку к очередному представление документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму. Этот арбитражный процесс продолжается уже несколько лет ", - отметил Витренко.

Кроме этого, Газпром блокирует экспорт газа из России компаний, которые не связаны с Газпромом, а также поставки газа из стран Средней Азии через территорию России.

"Сейчас мы изучаем возможности Нафтогаза для решения указанных проблем, среди которых можно выделить следующее: жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) относительно злоупотребления Газпромом своим доминирующим положением", - сообщил Витренко.

Он отметил, что Нафтогаз также готовится к новым судебным спорам с Газпромом в Стокгольмском арбитраже по долгам компании "РосУкрЭнерго", которая в свое время была посредником в отношениях между Газпромом и Нафтогазом.

"Конечно, лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов. Поэтому мы планируем сначала эти вопросы попробовать обсудить с Газпромом ", - преодолевал Витренко.

  • Напомним, в конце 2019 Нафтогаз и Газпром заключили соглашение, которое позволило обеспечить транзит российского газа через Украину. В рамках этого соглашения компании согласились отказаться от всех взаимных судебных претензий, в частности относительно выигрыша Нафтогаза $ 4,6 млрд в Стокгольмском арбитраже. При этом, соглашение не касалась судов Нафтогаза против Российской Федерации по потерянных из-за аннексии Крыма активов.
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