Нацгвардеец на Житомирщине сбил пешехода и оставил умирать
10 февраля, 2020, 12:22
В Житомирской области майор Национальной гвардии подозревается в том, что, находясь за рулем, сбил пешехода и оставил умирать на дороге
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Житомирского гарнизона, передает УНИАН .
"В ходе расследования ДТП правоохранители установили, что автомобиль, который 1 февраля смертельно травмировал мужчину на автодороге" Киев-Чоп ", вблизи села Глыбочица Житомирского района, принадлежит нацгвардейцу, поэтому дело передали в Государственный бюро расследований", - говорится в сообщении.
По информации местных СМИ, погибшим в результате ДТП с участием нацгвардейця оказался 24-летний житель Житомира Владислав Лютик.
Газета "Суббота" сообщает, что не располагает данными по содержанию алкоголя в крови водителя, но уверены, что он не оказал помощь своей жертве и скрылся с места ДТП.
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