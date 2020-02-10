Нацгвардеец на Житомирщине сбил пешехода и оставил умирать

10 февраля, 2020, 12:22

В Житомирской области майор Национальной гвардии подозревается в том, что, находясь за рулем, сбил пешехода и оставил умирать на дороге

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Житомирского гарнизона, передает УНИАН .

"В ходе расследования ДТП правоохранители установили, что автомобиль, который 1 февраля смертельно травмировал мужчину на автодороге" Киев-Чоп ", вблизи села Глыбочица Житомирского района, принадлежит нацгвардейцу, поэтому дело передали в Государственный бюро расследований", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, погибшим в результате ДТП с участием нацгвардейця оказался 24-летний житель Житомира Владислав Лютик.

Газета "Суббота" сообщает, что не располагает данными по содержанию алкоголя в крови водителя, но уверены, что он не оказал помощь своей жертве и скрылся с места ДТП.