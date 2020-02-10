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Espreso.tvОбществоНа Николаевщине в детском саду произошло массовое отравление детей

На Николаевщине в детском саду произошло массовое отравление детей

На Николаевщине семеро детей - воспитанников Бугского детского сада - с симптомами отравления доставлены в больницу

Об этом сообщили в областной Нацполиции.

"10 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на прошлой неделе в больницу доставлены воспитанники Бугского дошкольного учебного заведения с признаками отравления. Предварительно известно, что среди пострадавших семеро детей в возрасте до 15 лет, четверо были госпитализированы, еще троим детям медики назначили амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Вознесенским отделом полиции решается вопрос о внесении в ЕРДР уголовного производства по ч. 1 ст. 325 УК "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", что наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и причины отравления детей. Специалисты проводятся санитарно-эпидемиологические, лабораторные исследования и исследования. После получения результатов экспертиз будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.

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