На Донбассе оккупанты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, зафиксированы 4 обстрела
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела наших позиций: вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из станкового противотанкового гранатомета - 5 выстрелов.
Два вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": в районе Орехово - из станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела; рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - из ручного противотанкового гранатомета.
Сегодня, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-