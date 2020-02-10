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Espreso.tvОбществоНа Донбассе оккупанты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, зафиксированы 4 обстрела

На Донбассе оккупанты вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, зафиксированы 4 обстрела

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела наших позиций: вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из станкового противотанкового гранатомета - 5 выстрелов.

Два вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": в районе Орехово - из станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела; рядом с населенным пунктом Хутор Вольный - из ручного противотанкового гранатомета.

Сегодня, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

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