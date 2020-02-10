Минюст подал иски об аннулировании регистрации 48 партий

10 февраля, 2020, 20:10

В Окружной административный суд города Киева поступили иски Министерства юстиции Украины относительно аннулирования регистрационных свидетельств политических партий

Об этом сообщает пресс служба суда.

"Истец считает, что имеющиеся правовые основания для обращения с иском в суд об аннулировании регистрационного свидетельства, поскольку ответчик - политическая партия, не предъявляла своих кандидатов на выборах президента Украины и выборах народных депутатов в течение десяти лет", - говорится в сообщении.

Сегодня суд осуществил автоматизированное распределение и определил состав судей в 13 административных исках от Минюста. Всего их уже 48.

Среди партий, об аннулировании регистрации которых просит Минюст, в частности есть "Трудовая Украина", "Организация Украинских Националистов", Гражданская "Партия Пора", "Социал-демократическая партия Украины", "Блок оппозиционных сил" и другие.



Ранее, министр Малюська выпустил видео, где перечисляет все 48 партий .