Мой чемпион: Свитолина отреагировала на титул бойфренда на турнире ATP
10 февраля, 2020, 21:12
Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила своего бойфренда француза Гаэля Монфиса с победой в турнире ATP
Свитолина выложила Сторис с фото Монфиса в Instagram.
"Мой чемпион", - написала украинка.
В финале турнира ATP (Ассоциации теннисистов профессионалов) в Монпелье (Франция) Гаэль Монфис победил канадца Поспишил со счетом 7: 5, 6: 3.
Для 33-летнего француза это 9-я победа на турнирах ATP. Также это 16-й подряд сезон, в котором француз выступает в финале соревнований ATP.
Гаэль Монфис и Элина Свитолина встречаются с начала 2019 года.
- Напомним, 8 февраля сборная Украины победила Эстонию и вышла в плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций, несмотря на поражение Элина Свитолина .
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