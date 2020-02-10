Мой чемпион: Свитолина отреагировала на титул бойфренда на турнире ATP

10 февраля, 2020, 21:12

Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила своего бойфренда француза Гаэля Монфиса с победой в турнире ATP

Свитолина выложила Сторис с фото Монфиса в Instagram.

"Мой чемпион", - написала украинка.

В финале турнира ATP (Ассоциации теннисистов профессионалов) в Монпелье (Франция) Гаэль Монфис победил канадца Поспишил со счетом 7: 5, 6: 3.

Для 33-летнего француза это 9-я победа на турнирах ATP. Также это 16-й подряд сезон, в котором француз выступает в финале соревнований ATP.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина встречаются с начала 2019 года.