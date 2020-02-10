Моуринью ошарашил кардинальной сменой имиджа

10 февраля, 2020, 20:33

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью решил избавиться своих волос и подстригся налысо

Об этом сообщает Sky Sports y twitter.

57-летний Моуринью лишился своего волос из-за того, что был недоволен тем, как оно выглядит.

"Время от времени мне нравится делать что-то подобное и экспериментировать. Иногда хочется чувствовать этот холод на голове и меняться. Но в этот раз все немного иначе. Я пошел спать, а когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядит ужасно растрепанными. Так что я решил больше не думать об этом и попросил подстричь меня под ноль, ведь все равно, я надеюсь, они вырастут ", - рассказал португалец.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Тоттенхэм" располагается на 6-м месте, в активе лондонского клуба 37 очков. Команда Жозе Моуринью отстает от зоны Лиги чемпионов на 4 очка.

"Contrary to some people who want to be in the news and tell things that are not true - I am really happy at the club".



Jose Mourinho spends winter break scouting @DieRotenBullen ahead of Champions League clash: https://t.co/6s52GNc0y2 pic.twitter.com/sdR8d1nuB2 - Sky Sports News (@SkySportsNews) February 10, 2020