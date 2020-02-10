Моуринью ошарашил кардинальной сменой имиджа
Об этом сообщает Sky Sports y twitter.
57-летний Моуринью лишился своего волос из-за того, что был недоволен тем, как оно выглядит.
"Время от времени мне нравится делать что-то подобное и экспериментировать. Иногда хочется чувствовать этот холод на голове и меняться. Но в этот раз все немного иначе. Я пошел спать, а когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядит ужасно растрепанными. Так что я решил больше не думать об этом и попросил подстричь меня под ноль, ведь все равно, я надеюсь, они вырастут ", - рассказал португалец.
В турнирной таблице чемпионата Англии "Тоттенхэм" располагается на 6-м месте, в активе лондонского клуба 37 очков. Команда Жозе Моуринью отстает от зоны Лиги чемпионов на 4 очка.
"Contrary to some people who want to be in the news and tell things that are not true - I am really happy at the club".- Sky Sports News (@SkySportsNews) February 10, 2020
Jose Mourinho spends winter break scouting @DieRotenBullen ahead of Champions League clash: https://t.co/6s52GNc0y2 pic.twitter.com/sdR8d1nuB2
- Напомним, 20 ноября 2019 Жозе Моуринью стал новым главным тренером лондонского "Тоттенхэма".
Читайте также
-
-
-
-
-
6 февраля, 2020 Ксенофобские высказывания продюсера 1+1 унижают украинцев