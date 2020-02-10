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Espreso.tvОбществоМобильное приложение "Дия" за 4 суток загрузили более 1 млн раз

Мобильное приложение "Дия" за 4 суток загрузили более 1 млн раз


фото: 24tv
Приложение государственных услуг "Дия" за 4 суток загрузили уже более миллиона пользователей

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market (топ бесплатных). Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp. Украинская Дия впереди социальных сетей и мессенджеров ", - отметил он.

По его данным, "Действие" загрузили 1047403 уникальных пользователей (те, кто загрузили Дию без прохождения авторизации) и 870 094 авторизованных пользователей (те, кто авторизовались через банки).

Среди уникальных пользователей 646141 загрузили приложение через Android и 398160 из iOS.

В приложении уже есть 869 964 запросов на получение прав и 463552 выданных прав, а также 869 396 запросов на получение техпаспорта и 378339 выданных техпаспортов.

"Работаем над улучшением скорости процесса онлайн-верификации для тех, у кого проблемы с отображением документов (плохое качество данных в реестрах). Будем держать в курсе ", - добавил Федоров.

  • Напомним, 6 февраля в Украине презентовали государственное мобильное приложение "Дия"

  • 8 февраля вицепремьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил , что за двое суток приложение "Дия" загрузили 800 тыс. украинцев.

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