Мобильное приложение "Дия" за 4 суток загрузили более 1 млн раз

10 февраля, 2020, 12:33

Приложение государственных услуг "Дия" за 4 суток загрузили уже более миллиона пользователей

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market (топ бесплатных). Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp. Украинская Дия впереди социальных сетей и мессенджеров ", - отметил он.

По его данным, "Действие" загрузили 1047403 уникальных пользователей (те, кто загрузили Дию без прохождения авторизации) и 870 094 авторизованных пользователей (те, кто авторизовались через банки).

Среди уникальных пользователей 646141 загрузили приложение через Android и 398160 из iOS.

В приложении уже есть 869 964 запросов на получение прав и 463552 выданных прав, а также 869 396 запросов на получение техпаспорта и 378339 выданных техпаспортов.

"Работаем над улучшением скорости процесса онлайн-верификации для тех, у кого проблемы с отображением документов (плохое качество данных в реестрах). Будем держать в курсе ", - добавил Федоров.