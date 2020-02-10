Металлургическая промышленность выросла на 30% после кризиса в конце 2019 года - Минэкономики

10 февраля, 2020, 16:08

По сравнению с октябрем 2019 года объемы металлургического производства в Украине в январе 2020 года выросли на 30%

Об этом сообщили в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Рост металлургии обеспечило производство чугуна, стали и проката.

"Среди тенденций, на которых было акцентировано внимание, следует отметить восстановление в январе металлургии: по сравнению с минимумом в октябре объемы производства чугуна, стали, проката выросли примерно на 30%", - сообщили в Минэкономики по итогам отчета комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития .

В правительстве отмечают, что для большего развития металлургии необходимо нарастить инвестиции в эту сферу, ведь большая изношенность производства не позволяет украинским производителям конкурировать на мировых рынках.

Отметим, что украинские металлурги в 2019 году сообщили о рекордном падении объемов производства. Среди причин там называют низкие мировые цены на их товары, низкий курс валют и проблемы с логистикой.