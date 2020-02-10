МАУ увеличивает вес перевозки животных в салоне

"Мы хорошо понимаем, насколько критичными при перевозке ваших животных в салоне могут быть даже лишние 500 граммов. Поэтому, чтобы перед полетом вам не приходилось сажать пушистиков на диету (шутим, конечно!) или ломать голову над тем, как еще можно облегчить вес контейнера, мы добавляем 2 кг до максимально разрешенной нормы, действующей у большинства авиаперевозчиков", - говорится в сообщении.

Следовательно, с 12 февраля максимальный вес собаки или кошки, которая путешествует в салоне, вместе с контейнером составляет 10 кг. Стоимость услуги остается без изменений.

Пресс-служба уточняет, что габариты контейнера с животным должны составлять не более 55х40х20 см. При этом в одном контейнере можно перевозить не более трех животных, один пассажир может перевозить не более одного контейнера.

Заказать услугу необходимо минимум за 24 часа до вылета.