Лишь 5 из 16 государств-членов НАТО готовы защищать союзников в случае российской агрессии, - опрос

10 февраля, 2020, 13:55

Лишь в пяти из 16 государств-членов НАТО большинство граждан поддерживают необходимость военной защиты союзников в случае гипотетического нападения России

Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center .

На вопрос, должна их страна использовать военную силу для защиты союзника по НАТО от гипотетического нападения России, только в пяти из 16 опрошенных государств-членов - Нидерландах, США, Канаде, Британии и Литве - половина или более ответили утвердительно.

В среднем по 16 странам 50% опрошенных считают, что их страна не должна защищать союзника в случае нападения России, а 38% - что должна.

Вера в то, что их страна должна ответить на гипотетический нападение России на союзника по НАТО, со временем стала менее распространенной в нескольких странах. Например, в Италии лишь четверть в 2019 году говорит, что их страна должна защищать союзника по НАТО, по сравнению с четырьмя из десяти в 2015 году. Аналогичное снижение за этот период произошло в Польше (-8 процентных пунктов), Испании (-7) и Франции (-6). Однако в Британии с 2015 года поддержка защиты страны-члена НАТО возросла (6).

Большая часть опрошенных в 10 странах-членах НАТО считают, что их страна не должна применять силу для защиты союзника по НАТО в случае нападения России. Это включает большинство в Болгарии, Италии, Греции, Германии и Испании. В Польше настроения разделились.