Коронавирус: стали известны подробности о зараженных украинцах на лайнере в Японии
10 февраля, 2020, 16:50
И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин заявил, что украинцами, у которых обнаружили коронавирус, оказались мужчина и женщина
Об этом чиновник заявил во время брифинга, передает НВ.
Украинцы находятся на круизном лайнере Diamond Princess, который пребывает на карантине в порту японской Иокогамы, но пока нет информации откуда они.
"Мы только располагаем информацией, что эти два человека являются членами экипажа, они работают в обслуживающей части, то есть это кухня и обслуживание этого лайнера", - сказал он.
Женщине, у которой обнаружили коронавирус, 37 лет, а мужчине - 25.
По словам Кузина, украинцев доставили в больницу, в которой они будут находиться 14 дней. Сейчас заражение проходит без симптомов.
- Министерство здравоохранения планирует разместить граждан Украины, которых эвакуируют из китайского города Ухань, где вспыхнула новая коронавирусная инфекция, в заведении санаторно-курортного типа в Киевской области.
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