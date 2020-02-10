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Espreso.tvОбществоКоронавирус: стали известны подробности о зараженных украинцах на лайнере в Японии

Коронавирус: стали известны подробности о зараженных украинцах на лайнере в Японии


фото: reuters
И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин заявил, что украинцами, у которых обнаружили коронавирус, оказались мужчина и женщина

Об этом чиновник заявил во время брифинга, передает НВ.

Украинцы находятся на круизном лайнере Diamond Princess, который пребывает на карантине в порту японской Иокогамы, но пока нет информации откуда они.

"Мы только располагаем информацией, что эти два человека являются членами экипажа, они работают в обслуживающей части, то есть это кухня и обслуживание этого лайнера", - сказал он.

Женщине, у которой обнаружили коронавирус, 37 лет, а мужчине - 25.

По словам Кузина, украинцев доставили в больницу, в которой они будут находиться 14 дней. Сейчас заражение проходит без симптомов.

  • Министерство здравоохранения планирует разместить граждан Украины, которых эвакуируют из китайского города Ухань, где вспыхнула новая коронавирусная инфекция, в заведении санаторно-курортного типа в Киевской области.
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