Коронавирус: стали известны подробности о зараженных украинцах на лайнере в Японии

Об этом чиновник заявил во время брифинга, передает НВ.

Украинцы находятся на круизном лайнере Diamond Princess, который пребывает на карантине в порту японской Иокогамы, но пока нет информации откуда они.

"Мы только располагаем информацией, что эти два человека являются членами экипажа, они работают в обслуживающей части, то есть это кухня и обслуживание этого лайнера", - сказал он.

Женщине, у которой обнаружили коронавирус, 37 лет, а мужчине - 25.

По словам Кузина, украинцев доставили в больницу, в которой они будут находиться 14 дней. Сейчас заражение проходит без симптомов.