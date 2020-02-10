К информации от Украины надо относиться очень осторожно, - министр юстиции США
Об этом сообщает Reuters.
Заметим, что Барр заявил об этом на пресс-конференции после того, как председатель юридического комитета Сената Линдси Грэм в эфире сказал, что Минюст начал процесс, поэтому личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани может предоставить информацию, и министерство определит, можно ли ее верифицировать .
"Мы должны быть очень осторожными в том, что касается любой информации из Украины. В Украине очень много повесток дня. Есть много течений, и мы не можем безоговорочно доверять всему, что получаем из Украины", - сказал Барр.
Также он добавил, что Министерство юстиции начало процесс, в рамках которого принимает и оценивает информацию в отношении Украины, в частности ту, которую может предоставить Джулиани.
Напомним, ранее руководство прореспубликанского телеканала Fox News предупредило, что некоторые ведущие и гости канала, в том числе и Джулиани, могут распространять дезинформацию об Украине.
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