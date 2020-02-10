InformNapalm разоблачил российский ракетный катер, участвовавший в захвате Крыма
Об этом повидоляе Радио Свобода.
Согласно информации волонтеров, этот катер блокировал корабли ВМС Украины в Донузлаве.
"Экипаж и командир катера награждены за участие в агрессии против Украины. Интересно, что командир РКА Р-60 ранее также был награжден за агрессию против Грузии", - говорится в сообщении.
Представители Черноморского флота России не комментировали заявление волонтеров.
Ранее волонтеры международного расследовательской сообщества InformNapalm представили доказательства, свидетельствующие об участии в операции по захвату Крыма кораблей 184-й бригады охраны водного района (184 БрКОВР) Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота России, а также военнослужащих из состава 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России.
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