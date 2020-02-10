InformNapalm разоблачил российский ракетный катер, участвовавший в захвате Крыма

10 февраля, 2020, 22:52

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm установили факт участия ракетного катера Р-60 из состава 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота России в захвате Крыма

Об этом повидоляе Радио Свобода.

Согласно информации волонтеров, этот катер блокировал корабли ВМС Украины в Донузлаве.

"Экипаж и командир катера награждены за участие в агрессии против Украины. Интересно, что командир РКА Р-60 ранее также был награжден за агрессию против Грузии", - говорится в сообщении.

Представители Черноморского флота России не комментировали заявление волонтеров.

Ранее волонтеры международного расследовательской сообщества InformNapalm представили доказательства, свидетельствующие об участии в операции по захвату Крыма кораблей 184-й бригады охраны водного района (184 БрКОВР) Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота России, а также военнослужащих из состава 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России.