Генеральная прокуратура Панамы отказала Портнову в закрытии уголовного дела - "ЕС"

10 февраля, 2020, 18:10

Генеральная прокуратура Панамы отказала Андрею Портнову в закрытии уголовного дела

Об этом сообщила генеральный секретарь Генеральной прокуратуры Панамы Делия А. Де Кастро, пишет пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Как говорится в направленном в Украину документе, "Панама расследует уголовное дело против Андрея Портнова №201900064015 по факту возможного совершения им преступлений против правосудия путем фальсификации фактов, клеветы во время судебного разбирательства, дачи заведомо ложных показаний, а также преступлений против экономической безопасности путем распространения ложных сведений".

Еще в октябре прошлого года Генпрокуратура Панамы закрыла инициированное Портновым дело против Петра Порошенко в связи с отсутствием состава преступления. И на основе ложных показаний Портнова открыла дело против него, которое сам Портнов безрезультатно пытается закрыть. Очевидно, без Печерского суда это сложно сделать. Теперь в панамском деле против Портнова за дачу под присягой ложных показаний против Порошенко, сам Порошенко признан потерпевшим.

Стоит напомнить, что большинство дел против Петра Порошенко открыто Государственным бюро расследований именно после заявлений Портнова. По всем фактам адвокаты Петра Порошенко обратились с заявлениями, требуя привлечь близкого соратника Януковича к ответственности за заведомо ложные сообщения о преступлении, что тянет на уголовную ответственность.

Но ГБР это орудие политических репрессий Офиса Президента, поставившего задачу во что бы то нистало остановить активность оппозиционного лидера Петра Порошенко и уничтожить его политическую репутацию.