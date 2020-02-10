Елисеев: команда Зеленского пассивно созерцает процесс детоксикации Путина на Западе за счет интересов Украины

10 февраля, 2020, 12:58

Первая неделя февраля оказалась достаточно насыщенной на события в дипломатическом жизни Украины. В целом этот период можно занести в актив украинской дипломатии

О плюсах и минусах дипломатии Украины за последнюю неделю рассказал в своем блоге на "Левом берегу" дипломат, єкс-заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

"Плюсы:

1. Стратегически важным достижением украинской дипломатии на этой неделе, бесспорно, можно считать официальный визит в Украину президента Турции Реджепа Эрдогана.

Программа пребывания турецкого лидера, прежде всего, заседание Стратегического совета президентов и бизнес-форум, и содержательное наполнение публичных сигналов как накануне визита, так и во время совместных мероприятий, свидетельствуют о готовности президента Эрдогана развивать как личный диалог с президентом Зеленским, так и стратегическое партнерство с Украина. Красноречивым доказательством этого стало и проукраинское приветствия турецким лидером почетного караула Вооруженных Сил Украины.

Важно, что, несмотря на процессы сближения между Турцией и Россией по ряду геополитических вопросов, позиция Анкары по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе непризнание незаконной аннексии Россией Крыма, остается четкой и неизменной.

Необходимо и в дальнейшем активно использовать "турецкий рычаг влияния" на российское руководство как в вопросе освобождения незаконно удерживаемых украинских граждан - крымских татар, так и продвижении стратегических инициатив по запуску международного механизма деоккупации Крыму.

Вместе с тем, уже традиционно разочаровало отсутствие публичных сигналов по интеграции в Североатлантический альянс и недопущения ползучей аннексии Россией Керченского пролива и Азовского моря и восстановления свободы судоходства в этих акваториях. Также недальновидным решением стало вынесение на широкий круг сложного геополитического вопросы организации фетой, на которую президент Эрдоган возлагает ответственность за попытку государственного переворота в 2016 году.

2. В ознаменование заслуживают визиты президента Зеленского в Италию и Ватикан. Позиция Рима является крайне важной с точки зрения общей позиции ЕС в вопросах национального интереса Украины. Помним как несколько раз именно позиция Италии была причиной опасений о судьбе санкций ЕС против российского агрессора.

Хорошо, что одним из принципиальных вопросов визита было закрытие незаконных офисов так называемых "ДНР" и "ЛНР" в Италии, в частности Вероне и Турине. Деятельность таких "ячеек русского мира" на территории страны ЕС - это пощечина по европейской единства и солидарности с Украиной, борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности.

Положительным следует также считать и твердую позицию президента Зеленского по возвращению в Украину незаконно заключенного бойца национальной гвардии Украины Виталия Маркива. На положительную оценку заслуживают попытки привлечения каналов Ватикана для содействия в вопросе освобождения украинских пленных. Хотя на практике их результативность является проблематичной. Ведь аналогичные попытки уже осуществлялись и предыдущим руководством государства.

3. Оправдание президента США Трампа по делу об импичменте, хотя и не стало неожиданным, но открывает определенные возможности для Украины. Взвился шанс на детоксикацию "Украинская досье" в американской внутренней политике. Хотя такое развитие ситуации не является автоматическим.

Зато остается угроза и диаметрально противоположного сценария, при котором вопрос Украины может еще глубже погрузиться в "американское болото", осушить которое со времен предыдущих президентских выборов обещал Дональд Трамп. И опасные признаки появились буквально на следующий день после оправдания президента Трампа в виде категорического заявления Джулиани о необходимости расследования дела компании Бурисма. К сожалению, первый пас уже сделала и украинская сторона в виде решения Печерского районного суда, который обязал ГБР открыть уголовное производство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Нет сомнения, что к раздуванию этого дела присоединится и российская пропагандистская машина. Для России будет делом чести продолжить углублять раскол в американском политикуме и сорвать геополитический джекпот в борьбе за возвращение Украины в сферу своих исключительных интересов. Поэтому, несмотря на короткое временное окно возможностей после освобождения президента США от обвинений, для дипломатии Зеленского является критически важным избежать втягивания Украины на стороне одной из сторон во внутреннюю борьбу в США за Овальный офис и, соответственно, сохранить двухпартийной и двухпалатную поддержку Украины в Вашингтоне.

Будем надеяться, что на Банковой и Михайловской существует общая тактика действий для того, чтобы эффективно освободить украинское-американские отношения от бремени токсичности.

4. Весомым результатом продуктивной встречи президентов Украины и Польши в январе можно считать твердую проукраинскую позицию польского руководства во время переговоров с президентом Макрона в рамках двухдневного визита французского лидера в Польшу.

Замысел Макрона по большего привлечения Польши к развитию европейского проекта и координации усилий на сфере безопасности трека следует максимально использовать для обеспечения высокого внимания к поддержке Украины на пути реформ, интеграции в ЕС и НАТО, а также сохранения политического и санкционного давления на Россию.

Это требует продолжения интенсивных доверительных личных контактов с польским руководством. В этой связи лишней была бы телефонная беседа Зеленского с Дудой для обсуждения итогов визита французского лидера и выражения благодарности за твердую проукраинскую позицию.

5. Со знаком плюс отмечаем визит министра иностранных дел Украины в Чешскую Республику и траекторию "перезагрузка" двустороннего политического диалога с Прагой.

Принципиально важным следует считать четкий сигнал принимающей стороны о неизменности позиции Праги по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также курса на европейскую и евроатлантической интеграции нашего государства.

Своевременности указанном визита добавили озвучены на неделе намерения президента ЧР Земана посетить Москву по случаю Дня победы в мае 2020 года. Несмотря на маргинальность его подходов, нельзя недооценивать существующих рисков. И в этой связи важны как активизация сотрудничества в рамках "Вышеградской четверки", в которой Чешская Республика будет председательствовать в середине этого года, так и призыв министра иностранных дел Украины о важности признания Прагой Голодомора актом геноцида украинского народа.

6. Формальным позитивом недели является одобрение Правительством Украины Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год, который должен стать дорожной картой работы органов государственной власти по развитию сотрудничества и внедрения стандартов НАТО. Ожидаем, что задекларированные инициативы будут должным образом реализованы. Это придаст украинским переговорщикам аргументов в пользу получения Плана действий по членству в НАТО. В то же время симптоматично, что во время визита премьер-министра Украины в Брюссель в конце января не состоялось его встречи с главой НАТО.

7. Заслуживает одобрения быстрая, четкая и бескомпромиссная реакция МИД Украины относительно осуждения несанкционированного визита политиков ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Линдеманна, Гретцингера и Дзодза на временно оккупированных Россией территории Луганской области. Такие случаи циничного, а главное системного нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины нельзя оставлять без ответа.

8. Визит министра иностранных дел Дании в Украину и посещении зоны проведения ООС следует считать важным элементом сохранения внимания в ЕС в продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины. Том, что европейский министр смог лично упевненитися в том, что обстрелы так и не прекратились, способно укрепить позиции Украины и остудить горячие головы в ЕС, мечтают о возвращении к отношениям с РФ "по старинке".

Надо отдать должное датском министру, который четко заявил о важности соблюдения Россией своих обязательств по минскому договоренностям, а также уважения суверенитета и территориальной целостности других государств.

9. На позитив недели заслуживает объявления даты запуска украинского телевизионного вещания на временно оккупированных территориях Донбасса.

Эта инициатива, безусловно, заслуживает поддержки. Однако, ее эффективность всегда зависела от готовности российской оккупационной власти предоставить беспрепятственную возможность украинскому сигнала попасть в приемников населения оккупированного Донбасса.

Такие попытки были и раньше, но всегда подвергались блокировки трансляции, поскольку объективная и беспрепятственная информация из Украины может разрушить тщательно выстроенные фейки "русского меру". Прогнозируем, что и на этот раз украинское сигнал может столкнуться с препятствиями, преодолевать которые следует совместными усилиями с нашими партнерами.

В то же время, дипломатия Зеленского обнаружила слабость в таких вопросах.

Минусы:

1. На фоне игнорирования Россией требований по обеспечению устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, вывод российских войск с оккупированной территории, обеспечение полного доступа СММ ОБСЕ, включая рубежом, восстановление украинского законодательства, финансовой и банковской систем, пораженческих выглядит позиция, озвученная советником президента, о намерения провести местные выборы на оккупированных территориях Донбасса уже в этом октября вместе с всеукраинскими местными выборами.

Такой подход - это прямой путь к капитуляции, поскольку за такой короткий период легитимные выборы в соответствии с высокими стандартами ОБСЕ и украинского законодательства невозможно провести. Также поспешными выглядят заявления руководства государства о нецелесообразности принятия дополнительного законодательства для проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса. Здесь много особенностей и нюансов, которые нужно учитывать, в частности, в части обеспечения участия в выборах временно перемещенных лиц.

2. В следующей нормандской встречи лидеров осталось всего два месяца, а никаких содержательных прорывных проукраинских идей и шагов команды Зеленского мы пока не наблюдаем, кроме эмоциональных заявлений на тему работы по следующему этапу бесконечного процесса обмена пленными.

В то же время российские марионетки на оккупированных территориях продолжают выдвигать очередные условия для проведения обмена "всех на всех", включая закон об амнистии и согласования модальностей именно с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР".

К этому времени украинское общество не увидело идей команды Зеленского к всеобъемлющей стратегии реинтеграции Донбасса и деоккупации Крыму. Говорят о специальном заседании правительства на эти темы, но очевидно, что это, в первую очередь, компетенция Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В то же время, есть шанс, что украинское общество и международные партнеры наконец услышат конкретику о мирный план Зеленского во время ожидаемого выступления президента на Мюнхенской сфере безопасности конференции 14-16 февраля.

3. Очередной неделю дипломатии Зеленского провожаем без должного внимания к "иранской трагедии" и безынициативным и пассивной позициеи украинской стороны. Исчез ажиотаж первых дней, а с ним на второй план отошли и усилия по установлению всех причин и причастных к преступной збитття украинского борту в небе над Тегераном. Прошел месяц и на выходе имеем пробуксовки расследование.

4. Откровенно удивляет пассивное созерцание команды Зеленского на активную фазу процесса детоксикации российского агрессора и примирения Запада с Путиным за счет, в том числе украинских безопасности, евроинтеграционных и евроатлантических интересов. На этой неделе, как в принципе и в последние месяцы, первую скрипку в этом процессе играл президент Франции Макрона.

В ответ не видим и не слышим никаких публичных заявлений руководства Украины в защиту международной коалиции в противодействии российской агрессии и сохранения политического давления на Кремль, отсутствуют инициативе украинской дипломатии по продвижению украинского видения в Париже и ключевых столицах Европы. При согласии украинского руководства полным ходом идет триумфальный марш по Европе российской пропаганды и евро-российского примирения.

Если раньше определяющим принципом внешней политики Киева было "ничего об Украине без Украины", то сегодня этот принцип подвергается эрозии. Так и теряется субъектность в международных делах, и мировой интерес к государству.

5. Дипкоманди Зеленского стоит с удвоенной энергией работать на площадке Совета Европы, похоже стала зловисником дипломатических неудач Киева. На неделе снова, фактически под самым носом Украины, Москвой была проведена очередная голевую комбинацию. Как результат, получили новую санкционные процедуру, которая не считает агрессию против другого государства серьезным нарушением.

Несмотря на то, что речь идет о завершении процесса рассмотрения вопроса о возвращении России в ПАСЕ, нельзя игнорировать факт голосования решение на уровне Комитета министров СЕ, где украинская сторона оказалась наедине. В этой ситуации уже не пройдут объяснения о том, что "это было решено к нам". Без должного внимания со стороны дипломатии, включая парламентской, последствия этого голосования могут создать "эффект домино".

6. Со знаком минус завершается очередная неделя и в части невнятной позиции президента Зеленского по Православной Церкви Украины. Хорошо, что в первом офисе нашего государства "заметили" день рождения Блаженнейшего Епифания и направили подчеркнуто протокольное поздравление. В то же время тревожно, что эта возможность не была использована для выражения сигналов поддержки становления украинской автокефальной церкви.

Событие, которое отметили наши международные партнеры, на которую указал государственный секретарь США Помпео на пресс-конференции в конце прошлой недели, не может и дальше оставаться в стороне внимания высшего руководства. Ведь борьба за восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства неразрывно связана и с духовным становлением Украины. Сегодня ПЦУ требует не меньшего внимания, как и украинские военные или отечественные дипломаты.

7. Визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто подтвердил, отсутствие намерений достигать компромиссов в вопросах защиты прав венгерского национального меньшинства в нашем государстве. Не услышали мы и об изменении подходов Венгрии в интеграции Украины в НАТО.

Следующим ходом Будапешта по продвижению венгерских интересов в Украине станет визит венгерского Комиссара ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вергелия середине февраля. Как говорят в Брюсселе, профильный комиссар не чурается использовать свой новый статус для продвижения интересы не столько ЕС, сколько Будапешта.

рекомендации:

1. пятого годовщина Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года должно стать хорошей возможностью для более широкого представления обществу видение командой Зеленского мирного урегулирования на Донбассе. Целесообразным было бы провести тематическое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, где обсудить состояние и перспективы реализации Минских договоренностей, а также проект стратегии реинтеграции Донбасса. На международном треке целесообразно продвигать вопрос созыва специального заседания Совета Безопасности ООН, организации трехсторонних телефонных переговоров лидеров Украины, ФРГ и Франции, а также обнародование мощных заявлений со стороны международных партнеров в поддержку Украины, в частности резолюции Европейского парламента, комментариев лидеров Группы Семи и государств-членов ЕС и НАТО.

2. На фоне триумфального восстановления позиций РФ на мировой арене требует неотложной разработки комплексная стратегия Киева для противодействия безусловной международной реабилитации Кремля за счет интересов Украины. Ожидаем, что Банковая уже начнет воплощение этих подходов при участии президента Зеленского и министра Пристайко в Мюнхенской сфере безопасности конференции.

3. Еще есть время для созыва неотложной встречи министров иностранных дел нормандской четверки, удобную возможность для чего обеспечивают кулуары Мюнхенской безопасности конференции.

4. Рекомендуем не затягивать с вынесением на высокий уровень внимания в Украине вопрос об обеспечении национальных интересов нашего государства в рамках ПАСЕ. Кстати и своевременной была бы совещание под председательством президента Зеленского с членами делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее, в ходе которой следовало бы тщательно проанализировать итоги работы и выработать механизм защиты интересов Украины.

5. Целесообразно как можно быстрее найти выход из "иранского тупика", а именно принять меры для формирования межгосударственной следственной комиссии, перезапустить переговоры с Тегераном о компенсации жертвам трагедии. Сегодня, как никогда, очевидна ошибочность позиции дипломатии Зеленского об отказе от инициирования специального заседания Совета безопасности ООН.

6. Визит главы государства в Ватикан и аудиенция с Его Святейшеством Папой Франциском вселяет надежду на то, что в дипломатии Зеленского таки найдется достойное место для церковного измерения. Целесообразным было бы активно содействовать полезной внешней деятельности Предстоятеля Православной Церкви Украины и международному признанию ПЦУ.

7. В контексте запуска обсуждений в Европейском Союзе по новой методологии расширения и Конференции относительно будущего Европы Украине нужно активно включиться в дискуссию как на уровне государственной власти, так и гражданского общества. Очевидно, что от их результатов будет напрямую зависеть и европейское будущее нашего государства.

8. Нельзя отставать и активно работать для продвижения интересов Украины по Многолетней финансовой перспективы ЕС на 2021-2027 годы. Главной задачей должно быть недопущение уменьшения финансовых ресурсов на имплементацию Соглашения об ассоциации и процесс интеграции. Следует добиваться увеличения финансирования для ассоциированных стран, тем более в контексте перспектив подачи Украиной заявки на членство в ЕС в 2023 году. Предлагаем безотлагательно направить соответствующее письмо президента Украины в адрес европейских лидеров.

Независимо от политических предпочтений и цветов внутри Украины единство и солидарность на внешней арене - это залог нашей победы! ", - говорится в блоге Константина Елисеева.