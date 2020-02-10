Антисанитария, отсутствие лечения, плохая еда: Денисова требует от омбудсмена РФ восстановить права политзаключенных-украинцев
Об этом написала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием восстановить права граждан Украины, в частности, обеспечить медицинское обследование и квалифицированное лечение, предоставить надлежащие условия содержания, соответствующие международным стандартам, а также способствовать допуску к гражданину Украины Олегу Приходько священника и родственников согласно его заявлениям", - написала Денисова
Крымских татар Инвера Бекирова, Арсена Джеппарова, Наримана Мемедеминова, Рефата Алимова, Энвера Сейтосманов и Узеира Абдуллаева удерживают в СИЗО в Ростовской области в камерах с нарушением температурного режима, санитарно-гигиенических норм, отсутствием вентиляции и недостаточным уровнем естественного освещения. Также украинцев не обеспечивают постельными принадлежностями, должным уровнем питания и необходимой одеждой.
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