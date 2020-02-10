Антисанитария, отсутствие лечения, плохая еда: Денисова требует от омбудсмена РФ восстановить права политзаключенных-украинцев

10 февраля, 2020, 15:29

Арестованному в аннексированном Крыму активисту Олегу Приходько не позволяют реализовать право на свидание, а незаконно заключенных крымских татар держат в ненадлежащих условиях

Об этом написала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием восстановить права граждан Украины, в частности, обеспечить медицинское обследование и квалифицированное лечение, предоставить надлежащие условия содержания, соответствующие международным стандартам, а также способствовать допуску к гражданину Украины Олегу Приходько священника и родственников согласно его заявлениям", - написала Денисова

Крымских татар Инвера Бекирова, Арсена Джеппарова, Наримана Мемедеминова, Рефата Алимова, Энвера Сейтосманов и Узеира Абдуллаева удерживают в СИЗО в Ростовской области в камерах с нарушением температурного режима, санитарно-гигиенических норм, отсутствием вентиляции и недостаточным уровнем естественного освещения. Также украинцев не обеспечивают постельными принадлежностями, должным уровнем питания и необходимой одеждой.