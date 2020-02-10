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Espreso.tvСпортАмериканский чемпион пообещал "вернуть должок" Ломаченко

Американский чемпион пообещал "вернуть должок" Ломаченко


фото: BoxingScene
Американский боксер Гарри Рассел требует от украинца Василия Ломаченко реванша за поражение в 2014 году

Об этом сообщает BoxingScene .

Рассел, который является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полулегком весе (до 57,2 кг) заявил, что хочет взять в Ломаченко реванш.

"Я хочу реванш с Ломаченко. Он нужен мне не для фанатов, не для СМИ. Он нужен мне лично. У меня очень много самолюбия, чтобы оставить этот вопрос незакрытым. Я должен вернуть должок", - сказал Рассел.

Американец проиграл Василию Ломаченко в 2014 году в бою за вакантный титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полулегком весе.

Сейчас украинец является чемпионом мира в легком весе по версиям WBC, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO.

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