Алексей Мустафин стал генеральным продюсером телеканала "Еспресо"
Алексей будет заниматься вопросами стратегии "Еспресо" и ее развития.
"С удовольствием принял предложение присоединиться к команде "Еспресо" - команде, не только профессиональной, но и с четкой гражданской позицией. В эпоху размывания общих стандартов и ориентиров, чрезвычайно важно существование СМИ, для которых ценности и ответственность перед зрителями действительно весомые. Надеюсь, что и "Еспресо" наше сотрудничество будет полезным", - прокомментировал Алексей Мустафин.
"Я очень рада, что Алексей согласился с нами сотрудничать, - сказала директор "Еспресо" Екатерина Ермолович. - Нам действительно не хватало такого профессионального человека в команде. Двигаемся вперед несмотря на непростые времена! Так что смотрите Еспресо! Не переключайте!"
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