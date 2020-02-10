Алексей Мустафин стал генеральным продюсером телеканала "Еспресо"

10 февраля, 2020, 22:17

Команда "Еспресо" усилилась еще одним сильным игроком с украинским взглядом на мир. Генеральным продюсером телеканала стал известный украинский журналист и менеджер Алексей Мустафин

Алексей будет заниматься вопросами стратегии "Еспресо" и ее развития.

"С удовольствием принял предложение присоединиться к команде "Еспресо" - команде, не только профессиональной, но и с четкой гражданской позицией. В эпоху размывания общих стандартов и ориентиров, чрезвычайно важно существование СМИ, для которых ценности и ответственность перед зрителями действительно весомые. Надеюсь, что и "Еспресо" наше сотрудничество будет полезным", - прокомментировал Алексей Мустафин.

"Я очень рада, что Алексей согласился с нами сотрудничать, - сказала директор "Еспресо" Екатерина Ермолович. - Нам действительно не хватало такого профессионального человека в команде. Двигаемся вперед несмотря на непростые времена! Так что смотрите Еспресо! Не переключайте!"