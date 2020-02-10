285 столичных школ закрыли на карантин, - КГГА

10 февраля, 2020, 15:25

Сейчас в Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 10,5%, образовательный процесс приостановлен в 285 учебных заведениях

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Поворозника, образовательный процесс приостановлен в 251 школе полностью и в 34 школах частично.

"В то же время, в 10 учебных заведениях восстановлен образовательный процесс", - отметил он и напомнил, что руководители учебных заведений имеют право полностью или покласово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся из-за заболевания гриппом и ОРВИ.

Поворозник сообщил, что в столице за 6-ю неделю 2020 года зарегистрировано 15 210 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует принятия дополнительных мер, и ниже базовой линии на 32,9%.

"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10,5% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболели - 9802 (рост на 7,4%), взрослых - 5408 человек (рост на 16,6%) ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в структуре заболеваемости дети составляют 64,4%, а на предыдущей неделе - 66,3%. Среди школьников заболеваемость выросла на 15,7% - зарегистрировано 4849 случаев.

"В медицинские учреждения за 5-ю неделю госпитализированы 302 человека, из них 218 - дети. С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 51 383 человека", - добавил Поворозник.