Выше, чем Бубка: Шведский прыгун побил мировой рекорд, который 21 год удерживал украинец
Об этом сообщает Еспресо.TV.
8 февраля Арманд Дюплантис на турнире в польском городе Торунь прыгнул на 6,17 м. И отобрал мировой рекорд у француза Лавиллени, который прыгнул на 6,16 м в феврале 2014 года в Донецке на "Звездах шеста".
До этого рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях 21 год удерживал Сергей Бубка, который с 1991 по 1994 год бил рекорд восемь раз и зафиксировал его на отметке 6,15 м.
Бубка, которому до сих пор принадлежит мировой рекорд на открытых аренах - 6,14 м, уже поздравил Дюплантиса с достижением.
"Фантастическая работа! Мои искренние поздравления Арманду и его родителям! Это замечательно, что легкая атлетика имеет такие таланты. Удачи. Двигайся выше!", - написал Бубка в twitter.
6.17 meters- 7Olympics (@ 7olympics) February 9, 2020
Sweden's Armand Duplantis breaks the pole vault world record.
(via @dreasduplantis )
pic.twitter.com/Wqst0hZVm7
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