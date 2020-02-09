Выше, чем Бубка: Шведский прыгун побил мировой рекорд, который 21 год удерживал украинец

9 февраля, 2020, 18:26

Шведский легкоатлет Арманд Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях, который 21 год удерживал украинец Сергей Бубка

Об этом сообщает Еспресо.TV.

8 февраля Арманд Дюплантис на турнире в польском городе Торунь прыгнул на 6,17 м. И отобрал мировой рекорд у француза Лавиллени, который прыгнул на 6,16 м в феврале 2014 года в Донецке на "Звездах шеста".

До этого рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях 21 год удерживал Сергей Бубка, который с 1991 по 1994 год бил рекорд восемь раз и зафиксировал его на отметке 6,15 м.

Бубка, которому до сих пор принадлежит мировой рекорд на открытых аренах - 6,14 м, уже поздравил Дюплантиса с достижением.

"Фантастическая работа! Мои искренние поздравления Арманду и его родителям! Это замечательно, что легкая атлетика имеет такие таланты. Удачи. Двигайся выше!", - написал Бубка в twitter.