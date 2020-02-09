Возле столичного Воздухофлотского моста пьяный за рулем Nissan изо всех сил "догнал" Audi

9 февраля, 2020, 07:47

На проспекте Победы в Шевченковском районе города Киева, в направлении Национального цирка в ночь с 8 на 9 февраля 2020 г. произошло ДТП с участием нетрезвого водителя

Подробности рассказывают Вартови Еспресо .

Из рассказа водителя Audi, которое стало вторым участником столкновения, он стоял на красном сигнале светофора, ожидая разрешающий зеленый. В это время на большой скорости в зад машины въехал Nissan. После этого последнего выбросило в отбойник, затем неуправляемый кроссовер еще протянуло по асфальту, и он оказался впереди универсала.

Удар был такой силы, что у "Ауди" отлетело заднее левое колесо, сами же две машины по инерции проехали вперед еще около 50 метров и остановились, проехав под Воздухофлотским мостом.

В салоне "немца" рядом с водителем сидела его жена. К счастью ДТП обошлось без пострадавших, ведь все были пристегнуты ремнями безопасности.

Когда прохожие подбежали к "Ниссану", чтобы оказать помощь, то сначала водитель не подавал признаков жизни, а потом оказалось, что причиной аварии стал алкоголь.

Полицейские предложили водителю пройти тест на Драгер, однако тот отказался. В дальнейшем на водителя был составлен админпротокол за управление транспортным средством с признаками алкогольного опьянения.