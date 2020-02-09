В Запорожье 5-летние дети провалились под лед
9 февраля, 2020, 08:49
Вечером в субботу, 8 февраля 2020 года, в селе Долинское Запорожского района на пруду провалились под лед и утонули трое детей
Об этом со ссылкой на ГСЧС.сообщает Еспресо.TV.
"Запорожская область, 8 февраля в 20:24 в ГСЧС поступила информация, что в селе Долинское Запорожского района на местном пруду провалились под лед и утонули трое детей (2014 рождения)", - говорится в сообщении.
Как уточнил директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко, всем детям - по пять лет, среди них двое близнецов.
На место выехали три бригады медиков. За жизни детей боролись в течение часа, но спасти их не удалось.
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