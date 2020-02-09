В Умани маршрутчика, который высадил детей павшего Героя, устроили "экскурсию" на кладбище

9 февраля, 2020, 13:46

В Умани водитель выгнал из автобуса детей погибшего на фронте героя российско-украинской войны Дмитрия Пожарского (1983-2014). Неравнодушные граждане разыскали мужчину, добились его увольнения, а также извинений перед семьей солдата

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на страницу Черкасской областной "Свободы" в Facebook.

"7 февраля в Умани водитель 17 маршрута отказался везти детей погибшего. Несмотря на то что дети показали удостоверения, которые гарантируют бесплатный проезд, водитель выгнал их из автобуса. В салоне было несколько человек, но никто не попытался заступиться. Уманские свободовцы быстро нашли перевозчика. В результате водителя уволили и он публично извинился перед семьей ", - отмечается в сообщении.

Причем извинялся он у могилы Дмитрия, добавляют "свободовцы".

"Произошедшая ситуация позорная. Хамство водителя к детям является недостойным поведением как профессионала да и вообще как человека. Мне очень жаль, что люди до сих пор не понимают цену мирной жизни. Это уже не первый случай такого отношения водителей к семьям погибших в российско-украинской войне. Но мы не позволим такое поведение. Пусть это станет уроком для всех водителей!" - налогошують в ВО "Свобода".