В Умани маршрутчика, который высадил детей павшего Героя, устроили "экскурсию" на кладбище
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на страницу Черкасской областной "Свободы" в Facebook.
"7 февраля в Умани водитель 17 маршрута отказался везти детей погибшего. Несмотря на то что дети показали удостоверения, которые гарантируют бесплатный проезд, водитель выгнал их из автобуса. В салоне было несколько человек, но никто не попытался заступиться. Уманские свободовцы быстро нашли перевозчика. В результате водителя уволили и он публично извинился перед семьей ", - отмечается в сообщении.
Причем извинялся он у могилы Дмитрия, добавляют "свободовцы".
"Произошедшая ситуация позорная. Хамство водителя к детям является недостойным поведением как профессионала да и вообще как человека. Мне очень жаль, что люди до сих пор не понимают цену мирной жизни. Это уже не первый случай такого отношения водителей к семьям погибших в российско-украинской войне. Но мы не позволим такое поведение. Пусть это станет уроком для всех водителей!" - налогошують в ВО "Свобода".
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