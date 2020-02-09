В Украине растет рынок подержанных электромобилей
9 февраля, 2020, 11:10
В течение января 2020 г. украинцы приобрели 587 электромобилей. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года
Рост был обеспечен за счет увеличения регистраций автомобилей, которые уже были в эксплуатации (+37%). Спрос на новые электромобили снизился на 5%, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укравтопром .
Таким образом, в результате доля новых машин на январском рынке легковых электромобилей уменьшилась с 8% до 6%.
Лидерство на рынке электрокаров держит Nissan Leaf. В январе было приобретено 216 авто этой марки.
Следующими по популярности являются электрокары компании Tesla: Model S, Model 3 и Model X. Их было приобретено 58, 41 и 34 штуки соответственно.
В пятерку самых популярных также попал Chevrolet Bolt - 32 автомобиля в течение января.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-