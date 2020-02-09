В Украине растет рынок подержанных электромобилей

9 февраля, 2020, 11:10

В течение января 2020 г. украинцы приобрели 587 электромобилей. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года

Рост был обеспечен за счет увеличения регистраций автомобилей, которые уже были в эксплуатации (+37%). Спрос на новые электромобили снизился на 5%, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укравтопром .

Таким образом, в результате доля новых машин на январском рынке легковых электромобилей уменьшилась с 8% до 6%.

Лидерство на рынке электрокаров держит Nissan Leaf. В январе было приобретено 216 авто этой марки.

Следующими по популярности являются электрокары компании Tesla: Model S, Model 3 и Model X. Их было приобретено 58, 41 и 34 штуки соответственно.

В пятерку самых популярных также попал Chevrolet Bolt - 32 автомобиля в течение января.