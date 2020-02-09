В Таиланде ликвидировали убийцу-стримера, который устроил кровавую бойню в ТЦ

9 февраля, 2020, 15:26

В Таиланде застрелили военного, который в торговом центре убил 26 и ранил 57 человек

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Спецназовцы застрелили военного, который после нападения на своих коллег захватил заложников в торговом центре в городе Накхонратчасима на северо-востоке страны, убив 26 и ранив 57 человек.

Преступника, который вел стрим в facebook, ликвидировали в ходе совместной операции военных и полиции в торговом центре, где тот удерживал заложников.

Полиция идентифицировала нападающего как 32-летнего Джакрапанта Томми и заявила: мотивом послужило то, что он был в ярости из-за земельного спора.

Стрелец служил на армейской базе вблизи Нахонова Ратчасима, примерно в 250 км от Бангкока.