В Таиланде ликвидировали убийцу-стримера, который устроил кровавую бойню в ТЦ
9 февраля, 2020, 15:26
В Таиланде застрелили военного, который в торговом центре убил 26 и ранил 57 человек
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Спецназовцы застрелили военного, который после нападения на своих коллег захватил заложников в торговом центре в городе Накхонратчасима на северо-востоке страны, убив 26 и ранив 57 человек.
Преступника, который вел стрим в facebook, ликвидировали в ходе совместной операции военных и полиции в торговом центре, где тот удерживал заложников.
Полиция идентифицировала нападающего как 32-летнего Джакрапанта Томми и заявила: мотивом послужило то, что он был в ярости из-за земельного спора.
Стрелец служил на армейской базе вблизи Нахонова Ратчасима, примерно в 250 км от Бангкока.
- Напомним, 8 февраля в Таиланде военнослужащий устроил в торговом центре в городе Накхонратчасима стрельбу и убил по меньшей мере 12 человек .
- Позже стало известно, что в результате вооруженного нападения военного на торговый центр в Таиланде погибли 20 человек .
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