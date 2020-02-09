В связи с оползнем двое ремонтников потеряли жизнь в Тернополе
Об этом в Facebook сообщает управление ГСЧС в области, информирует Еспресо.TV.
"В оперативно-диспетчерскую службу Управления от работников экстренной медицинской помощи поступило сообщение о том, что на улице Галицкая в Тернополе случилось смещение грунта. Ремонтно-строительная компания с помощью экскаватора работала над реконструкцией напорного коллектора - копали траншею глубиной 5 метров. По словам медиков, под землей оказалось два человека", - говорится в сообщении.
Как отмечается, очевидцы сообщили спасателям об обвале не сразу, поэтому ценное в этой ситуации время было потеряно.
На место прибыли сотрудники аварийно-спасательного отряда специального назначения, дежурный караул государственной пожарно-спасательной части, представители оперативно-координационного центра управления.
Всего к поисковым работам было привлечено 13 человек личного состава и три единицы специальной техники.
Вскоре работы по деблокированию пострадавших были завершены. К сожалению, работники экстренной медицинской помощи констатировали их смерть. Погибшими оказались двое мужчин 1980 и 1983 рождения.
Обстоятельства трагедии выясняются.
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