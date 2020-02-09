В России автобус с украинскими заработчанами врезался в грузовик, есть погибшие
9 февраля, 2020, 15:47
В Воронежской области в ДТП попал автобус с украинцами, три человека погибли, пятеро - госпитализированы
Об этом сообщает РБК-Украина.
Авария произошла ночью 8 февраля на трассе М-4 Дон. Микроавтобус Mercedes-Benz Vito с украинскими номерами врезался в грузовик МАN. В результате ДТП водитель и двое пассажиров микроавтобуса - 31-летняя женщина и 37-летний мужчина - погибли на месте.
Еще пятеро пассажиров с различными травмами доставлены в больницу. Водитель Mercedes-Benz Vito и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины.
По предварительным данным, пассажиры микроавтобуса направлялись в Москву на заработки. Причиной ДТП, по версии следствия, стал выезд Mercedes-Benz Vito на встречную полосу.
- Напомним, 8 февраля в масштабном ДТП в Венгрии погибли двое граждан Украины, еще семеро пострадали.
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