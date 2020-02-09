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Espreso.tvОбществоВ России автобус с украинскими заработчанами врезался в грузовик, есть погибшие

В России автобус с украинскими заработчанами врезался в грузовик, есть погибшие


фото: prokuratura-vrn.ru
В Воронежской области в ДТП попал автобус с украинцами, три человека погибли, пятеро - госпитализированы

Об этом сообщает РБК-Украина.

Авария произошла ночью 8 февраля на трассе М-4 Дон. Микроавтобус Mercedes-Benz Vito с украинскими номерами врезался в грузовик МАN. В результате ДТП водитель и двое пассажиров микроавтобуса - 31-летняя женщина и 37-летний мужчина - погибли на месте.

Еще пятеро пассажиров с различными травмами доставлены в больницу. Водитель Mercedes-Benz Vito и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины.

По предварительным данным, пассажиры микроавтобуса направлялись в Москву на заработки. Причиной ДТП, по версии следствия, стал выезд Mercedes-Benz Vito на встречную полосу.

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