В МЗ рассказали о состоянии украинца, у которого обнаружили коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт МЗ.
В министерстве отметили, что на борту лайнера Diamond Princess, по результатам лабораторных исследований, в украинца, члена команды лайнера, обнаружена острая респираторная болезнь, вызванная коронавирусом 2019-nCoV.
Информация была получена национальным координатором международных медико-санитарных правил в рамках взаимного информирования.
Сейчас украинец снят с лайнера, который находится на карантине у берегов Японии, и перевезен в японскую больницу столичного региона. Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней. Министерство здравоохранения Украины будет ежедневно информировано о состоянии его здоровья.
Отмечается, что Государственная пограничная служба Украины имеет перечень всех 25 граждан Украины, находящихся на лайнере Diamond Princess. После их возвращения в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдения. Дата их возвращения пока не установлена.
- Напомним, 9 февраля стало известно, что новый вид коронавируса впервые обнаружен у гражданина Украины, который находился на борту японского круизного лайнера Diamond Princess.
- В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что украинец, находящийся на лайнере Diamond Princess, заразился короновирусом .
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