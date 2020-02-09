В МЗ рассказали о состоянии украинца, у которого обнаружили коронавирус

9 февраля, 2020, 20:07

В Министерстве здравоохранения заявили, что украинец, у которого обнаружили коронавирус, госпитализирован в Японии

Об этом сообщает официальный сайт МЗ.

В министерстве отметили, что на борту лайнера Diamond Princess, по результатам лабораторных исследований, в украинца, члена команды лайнера, обнаружена острая респираторная болезнь, вызванная коронавирусом 2019-nCoV.

Информация была получена национальным координатором международных медико-санитарных правил в рамках взаимного информирования.

Сейчас украинец снят с лайнера, который находится на карантине у берегов Японии, и перевезен в японскую больницу столичного региона. Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней. Министерство здравоохранения Украины будет ежедневно информировано о состоянии его здоровья.

Отмечается, что Государственная пограничная служба Украины имеет перечень всех 25 граждан Украины, находящихся на лайнере Diamond Princess. После их возвращения в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдения. Дата их возвращения пока не установлена.