В Харькове на большой скорости "Жигули" влетело в столб
9 февраля, 2020, 10:12
В районе дома №354 на харьковском проспекте Гагарина вечером 8 февраля 2020 г. автомобиль ВАЗ-2103 врезался в электроопору
Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области сообщает Еспресо.TV.
От полученных травм 35-летний житель Харьковской области погиб на месте.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
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