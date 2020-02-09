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Espreso.tvОбществоВ Харькове на большой скорости "Жигули" влетело в столб

В Харькове на большой скорости "Жигули" влетело в столб

В районе дома №354 на харьковском проспекте Гагарина вечером 8 февраля 2020 г. автомобиль ВАЗ-2103 врезался в электроопору

Об этом со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области сообщает Еспресо.TV.

От полученных травм 35-летний житель Харьковской области погиб на месте.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

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