В Азербайджане состоялись парламентские выборы: результаты экзитполов

9 февраля, 2020, 22:22

Согласно данным экзитполов, на парламентских выборах в Азербайджане побеждает правящая партия президента Азербайджана Ильхама Алиева

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Партия "Новый Азербайджан" получает большинство в новом парламенте, она получила 69 мест из 125. До этого она имела 65.

Еще 41 место получили номинально независимые кандидаты, большинство из которых поддерживает политику правящей партии. Единственный оппозиционный кандидат, который может получить место в новом парламенте, - это Эркин Гадирли из "Республиканской Альтернативы".

Голосование было бойкотировано несколькими оппозиционными партиями в знак протеста из-за ограничений работы СМИ и права на мирные собрания.

По данным Центральной избирательной комиссии Азербайджана за 2 часа до конца голосования явка составила 44,84%.