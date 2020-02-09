Улицы Мукачево круглосуточно будет патрулировать Нацгвардия
9 февраля, 2020, 21:21
Из-за неудовлетворительной криминогенной ситуации улицы Мукачево круглосуточно будет патрулировать Национальная гвардия
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево Закарпатской области, с целью оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе привлечено оперативный резерв Национальной гвардии Украины.
"Для охраны общественного порядка в Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2 Галицкой бригады. Общественный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских будут охранять круглосуточно с 9 февраля", - говорится в сообщении Нацгвардии.
- Напомним, что в Мукачево, 7 февраля, произошла стрельба на одной из улиц, два человека госпитализированы с огнестрельными ранениями.
- Городской совет Мукачево обратился к президенту Украины Владимира Зеленского и попросил ввести в город Нацгвардию из-за стрельбы, которая произошла в городе.
- 7 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности из-за стрельбы в Мукачево, в результате которой были ранены два человека.
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