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Espreso.tvКриминалУлицы Мукачево круглосуточно будет патрулировать Нацгвардия

Улицы Мукачево круглосуточно будет патрулировать Нацгвардия


фото: mukachevo.net
Из-за неудовлетворительной криминогенной ситуации улицы Мукачево круглосуточно будет патрулировать Национальная гвардия

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево Закарпатской области, с целью оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе привлечено оперативный резерв Национальной гвардии Украины.

"Для охраны общественного порядка в Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2 Галицкой бригады. Общественный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских будут охранять круглосуточно с 9 февраля", - говорится в сообщении Нацгвардии.

  • Напомним, что в Мукачево, 7 февраля, произошла стрельба на одной из улиц, два человека госпитализированы с огнестрельными ранениями.
  • Городской совет Мукачево обратился к президенту Украины Владимира Зеленского и попросил ввести в город Нацгвардию из-за стрельбы, которая произошла в городе.
  • 7 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности из-за стрельбы в Мукачево, в результате которой были ранены два человека.
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