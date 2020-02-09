Улицы Мукачево круглосуточно будет патрулировать Нацгвардия

9 февраля, 2020, 21:21

Из-за неудовлетворительной криминогенной ситуации улицы Мукачево круглосуточно будет патрулировать Национальная гвардия

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево Закарпатской области, с целью оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе привлечено оперативный резерв Национальной гвардии Украины.

"Для охраны общественного порядка в Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2 Галицкой бригады. Общественный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских будут охранять круглосуточно с 9 февраля", - говорится в сообщении Нацгвардии.