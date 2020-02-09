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Espreso.tvСпортУкраинский боксер выиграл чемпионский бой со сломанной рукой

Украинский боксер выиграл чемпионский бой со сломанной рукой


фото: union-boxing.com
Украинский боксер Артем Далакян победил венесуэльца Йосбера Переса в бою за титул чемпиона мира WBA со сломанной рукой

Об этом сообщает Xsport.ua .

Далакян травмировал правую руку во втором раунде во время боя за титул чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,9 кг) против Переса.

Менеджер украинского боксера Дмитрий Елисеев заявил, что у Далакяна подозрение на перелом.

"Пока не ясно перелом это или нет, но то, что он травмировал руку - это точно. Сейчас врачи выясняют, какой характер травмы. Говорят, что очень похоже на трещину кости, но пока это только предположение", - сказал Елисеев.

Несмотря на травму, Далакян выиграл у Переса единогласным решением судей. После боя чемпиона мира наложили на правую руку гипс.

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