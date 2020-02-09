Украинский боксер выиграл чемпионский бой со сломанной рукой
9 февраля, 2020, 16:06
Украинский боксер Артем Далакян победил венесуэльца Йосбера Переса в бою за титул чемпиона мира WBA со сломанной рукой
Об этом сообщает Xsport.ua .
Далакян травмировал правую руку во втором раунде во время боя за титул чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,9 кг) против Переса.
Менеджер украинского боксера Дмитрий Елисеев заявил, что у Далакяна подозрение на перелом.
"Пока не ясно перелом это или нет, но то, что он травмировал руку - это точно. Сейчас врачи выясняют, какой характер травмы. Говорят, что очень похоже на трещину кости, но пока это только предположение", - сказал Елисеев.
Несмотря на травму, Далакян выиграл у Переса единогласным решением судей. После боя чемпиона мира наложили на правую руку гипс.
- Напомним, 8 февраля в Киеве Артем Далакян в бою за титул чемпиона мира WBA в супер легком весе победил венесуэльца Йосбера Переса .
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