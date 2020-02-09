Синоптик Наталья Диденко предупредила о шквальном ветре и осадках в понедельник

9 февраля, 2020, 16:23

В понедельник, 10 февраля, в Украине ожидается потепление, сильный ветер, мокрый снег и дождь

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

"Люблю я эти - юхуууу, - предвесенние перестроечные атмосферные процессы. Еще минувшей ночью на востоке Украины и Запорожье было до 20-23 градусов мороза, как уже завтра, 10-го февраля, на Западе Украины ожидается до +8 градусов. Да, к нам идет потепление", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник в течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров поднимутся до + 1 + 8 градусов, лишь в восточной части будет холоднее, 0-5 градусов мороза. Ближайшая ночь на Востоке, в Запорожье и в Днепропетровской еще будет лютой, -10-18 градусов.

В то же время, Наталья Диденко предупредила, что в Украине 10 февраля ожидается сильный ветер.

"В Украине 10-го февраля также ветер разгуляется не просто к сильному, а даже к очень сильному, до 15-25 м / с, а на Западе и, особенно, в Карпатах до 30 м / с и даже 30 м / с . Поэтому завтра в горы не ходите, тем более, что на сайте Гидрометцентра предупреждают еще и об опасности лавин ", - написала Наталья Диденко.

Она также отметила, что атмосферный фронт с запада принесет в западные области, в Винницкую и в северную часть дождь и мокрый снег. Осадки более вероятны завтра днем или под вечер понедельника. В Карпатах - значительные осадки.

"В Киеве завтра ожидается сильнющий ветер, будьте осторожны! Уже сегодня возьмут из открытых балконов все, что легко может сорваться", - предупредила Наталья Диденко.

Синоптик добавила, что вместе с штормовым юго-западным ветром придет потепление, ночью уже слабоват `минус`, а днем в Киеве до +5 градусов. Утром сухо, днем увеличение облачности и влажности, вечером в столице дождь и мокрый снег.