Ривнесовет требует отметить дополнительную плату за газ и напоминает Зеленскому его обещание

9 февраля, 2020, 10:33

В Ривне "доставка газа" дороже, чем в соседних областях

Отменить плату за распределение газа и отменить соответствующее постановление НКРЭКП требует специальная комиссия горсовета, которая исследовала механизм расчета дополнительного тарифа. С января украинцы получают две платежки за газ, и стоимость транспортировки в Ривном оказалась выше, чем в соседних областях и даже в столице, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местное Радио Трек.

"Тариф на распределение газа не только внесли в отдельную платежку, но и увеличили, как говорят эксперты, на 40%. А в июле ценник может вырасти еще на 20%. Тарифы в каждом регионе разные. Скажем, если в Киеве тариф 33 копейки на распределение куба, в Тернополе 39 копеек, в Шепетовке 67 копеек, в Ривном - 1 гривня 20 копеек! Во всех областях вокруг нашего города - Волынь, Хмельницкий, Тернополь, Львов - тариф меньше", - отмечает председатель комиссии Людмила Туровская.

Однако что самое главное - владельцами газораспределительной системы являются физические или юридические лица и община города. А газовики только пользуются трубами, продолжила Туровская:

"Ни "Ривнегазсбыт", ни оператор "Ривнегаз" - не являются собственниками газораспределительных сетей (далее - ГРМ, - ред.). Объекты ГРМ построены за бюджетные средства или средства частных субъектов хозяйствования".

Итак, глава комиссии озвучила выводы:

"Нам нужно не просто объединять снова две платежки, как говорит министр Оржель, но и не увеличивать величину тарифа на газ как по доставке - так и по распределению. Извините, как нам обещали на выборах. И желательно вспомнить предвыборное обещание об освобождении от "коммуналки" тех, кому за 70 лет. Мы это все слышали ".

Более того, если гражданин хоть раз оплатил платежку - считается, что он согласился с тарифом, отметила Туровская.

В свою очередь, городской глава Ривного Владимир Хомко добавил, что общался по этому поводу с руководителем "Ривнегаза" Петром Дубасом.

"Он объяснил, что идея реформы - возможность в будущем выбирать поставщика газа. Это, якобы, создаст конкуренцию и приведет к снижению стоимости доставки. А высокий тариф вызвала большая протяженность труб на территории области", - пояснил мэр.

В конце концов, городские депутаты поддержали два обращения к президенту Владимира Зеленского, премьера Алексея Гончарука и НКРЭКП об отмене тарифа на транспортировку голубого топлива.

К обращениям добавили и выводы комиссии.