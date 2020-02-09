Россия рассчитывает на конституционное большинство "слуг народа" с ОПЗЖ, - политолог Сергей Таран
9 февраля, 2020, 08:25
Не исключено, что во время наиболее критических голосований фракции президентской партии "Слуга народа" будет помогать мандатами пророссийская "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ)
Об этом заявил политолог Сергей Таран в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая в субботу, 8 февраля 2020 года, вышла в эфире Еспресо.TV .
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