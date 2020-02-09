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Espreso.tvОбществоРоссия рассчитывает на конституционное большинство "слуг народа" с ОПЗЖ, - политолог Сергей Таран

Россия рассчитывает на конституционное большинство "слуг народа" с ОПЗЖ, - политолог Сергей Таран

Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук
фото: independent.co.uk
Не исключено, что во время наиболее критических голосований фракции президентской партии "Слуга народа" будет помогать мандатами пророссийская "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ)

Об этом заявил политолог Сергей Таран в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая в субботу, 8 февраля 2020 года, вышла в эфире Еспресо.TV .

 

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