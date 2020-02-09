Россия рассчитывает на конституционное большинство "слуг народа" с ОПЗЖ, - политолог Сергей Таран

9 февраля, 2020, 08:25

Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук

фото: independent.co.uk

Не исключено, что во время наиболее критических голосований фракции президентской партии "Слуга народа" будет помогать мандатами пророссийская "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ)