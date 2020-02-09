"Признаки реванша диктатуры". Семьи Небесной Сотни возмущены тем, что Зеленский отказывается с ними встречаться и не выполняет их требований в отношении ГБР

9 февраля, 2020, 14:03

"Мы, представители семей Героев Небесной Сотни, пострадавших во время событий Революции Достоинства и ее активных участников, ветеранов российско-украинской войны, возмущены признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными в сегодняшней Украине"

Об этом говорится в обращении ОО "Родини "Небесної Сотні" к президенту Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Руслану Рябошапке, обнародованном сегодня, 9 февраля 2020 года, передает Еспресо.TV.

Вот полный текст открытого письма

Президенту Украины

ЗЕЛЕНСКОМУ В.А.

Копии:

Председателю Верховной Рады Украины

Разумкову Д.А.



Генеральному прокурору Украины

РЯБОШАПКЕ Р.Г.



ОБРАЩЕНИЕ

Мы, представители семей Героев Небесной Сотни, пострадавших во время событий Революции Достоинства, и ее активных участников, ветеранов российско-украинской войны, возмущены признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными в сегодняшней Украине. Представители бывшего "Беркута" и преступного режима Януковича уже не только не стесняются содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства. Деятели режима Януковича щеголяют безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону "майдановцев". Все чаще в украинском информационном пространстве звучат тезисы, созданные российской пропагандой, о "перевороте", о "гражданской войне"; попирается украинский язык, культура, история.

К сожалению, складывается впечатление, что нынешней власти нравится такое демонстративное унижение памяти Героев, благодаря которым и она, кстати, существует.

Без всякого реагирования со стороны власти осталось обращение от 24 января этого года (зарегистрировано в ГБР под № 1843-20 от 24.01.2020), в котором мы просили об организации встречи руководства государства с представителями семей Героев Небесной Сотни, пострадавшими и участниками Революции Достоинства. На этой встрече мы надеялись обсудить и услышать позицию по поводу наших требований и вопросов:

1. Немедленной отмены приказа о назначении первым заместителем директора Государственного бюро расследований А. Бабикова;

2. Приведение закона "О Государственном бюро расследований" в соответствии с решением Конституционного Суда Украины, в частности по поводу назначения директора ГБР;

3. Процедуры формирования конкурсной комиссии на понятных для мирового и украинского сообщества прозрачных принципах из представителей заинтересованных учреждений, общественных и международных организаций, адвокатов, которые занимались делами о преступлениях против участников Революции Достоинства;

4. Объявление открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР и его заместителей с соблюдением всех требований по срокам его объявления, проверки на добродетель кандидатов и тому подобное;

5. Предоставление полной информации по поводу работников, перешедших в структуру ГБР по упрощенной процедуре, а также руководителей групп следователей и кандидатов на руководящие должности в ГБР;

6. Предоставление перечня дел, принятых ГБР от Офиса Генерального прокурора, и информации об их состоянии;

7. Введение обязательной проверки на добродетель следователей, которые переходят в Государственное бюро расследований из Офиса Генерального прокурора Украины;

8. Обеспечение беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции Достоинства и информирования о его результатах украинскую и мировую общественность;

9. Законодательного запрета включения в списки обмена, передачи другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции Достоинства, по которым не было вынесено судебных приговоров, а также тех, которые не отбыли определенного судом наказания.

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Учитывая решение Конституционного Суда Украины также хотели бы поднять вопрос о законности временного исполнения обязанностей директора ГБР госпожи И. Венедиктовой.

Считаем, что действия представителей власти по упомянутым вопросам, а также угрозы и оскорбления в адрес участников Революции Достоинства, которые безнаказанно звучат со стороны представителей режима Януковича, приводят к обесцениванию достижений Революции Достоинства, осквернению памяти наших родных и близких, всех тех, кто отстаивал европейский вектор развития Украины.

На встрече также предлагаем обсудить празднование в этом году на государственном уровне Дня Героев Небесной Сотни и вопросы создания Мемориала Героев Небесной Сотни на Аллее Героев Небесной Сотни.

Напоминаем, что День Героев Небесной Сотни в Украине отмечается 20 февраля каждого года.