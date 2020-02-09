Правитель Туркменистана произвел своего сына в министры
9 февраля, 2020, 09:08
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего единственного сына Сердара в правительство
Об этом со ссылкой на официальное информационное агентство страны TDH сообщает Еспресо.TV.
Новую должность сын Бердымухамедова получил после реорганизации в системе исполнительной власти.
Соответствующим указом президент отменил Министерство промышленности и коммуникаций, создав на его основе Министерство промышленности и строительного производства. Обновленное ведомство возглавил Бердымухамедов-младший.
- Напомним, 2018 г. Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своим внуком Керимгулы записал песню в стиле рэп .
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-