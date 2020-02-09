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Espreso.tvМирПравитель Туркменистана произвел своего сына в министры

Правитель Туркменистана произвел своего сына в министры

Отец и сын Бердымухамедовы
фото: DW
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего единственного сына Сердара в правительство

Об этом со ссылкой на официальное информационное агентство страны TDH сообщает Еспресо.TV.

Новую должность сын Бердымухамедова получил после реорганизации в системе исполнительной власти.

Соответствующим указом президент отменил Министерство промышленности и коммуникаций, создав на его основе Министерство промышленности и строительного производства. Обновленное ведомство возглавил Бердымухамедов-младший.

  • Напомним, 2018 г. Гурбангулы Бердымухамедов вместе со своим внуком Керимгулы записал песню в стиле рэп .

 

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